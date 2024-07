Tite em treinamento do Flamengo - Marcelo Cortes / CRF

Rio - Após dois tropeços seguidos no Maracanã, o Flamengo voltou a vencer como mandante na partida contra o Cuiabá, em Brasília. No entanto, o Rubro-Negro passou mais um jogo no Brasileiro sofrendo um gol. A equipe carioca precisa recuperar o equilíbrio no setor que foi um dos pontos altos na temporada.

"A cada ano que passa, o campeonato fica mais difícil, com equipes crescendo dentro do cenário nacional. É nítido, por este campeonato, até o sétimo colocado está bem próximo. Conseguimos uma boa vitória. São três pontos muito importantes. Se a gente não consegue essa vitória, iria ficar bem mais difícil. A gente está bem concentrado. Com o grupo completo agora, a gente espera, no final, estar comemorando", afirmou Everton Cebolinha sobre a vitória contra o Cuiabá.



O resultado positivo impediu que Botafogo e Palmeiras se distanciassem do Flamengo na luta pelas primeiras colocações, mas o clube carioca voltou a sofrer um gol. Nas últimas seis partidas, o Rubro-Negro foi vazado na competição. A última vez que passou um duelo sem sofrer gols foi na vitória sobre o Fluminense por 1 a 0 no dia 23 de junho.



Em relação aos rivais diretos, a conta mostra que a defesa do Flamengo está em débito. Nos últimos seis jogos, o Palmeiras não sofreu gols em metade, enquanto o Botafogo está há quatro partidas sem ser vazado. Para evoluir na competição, o Rubro-Negro precisará retormar o equilíbrio do setor.