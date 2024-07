Matheus Gonçalves tem pouco espaço com Tite - Divulgação / Flamengo

Publicado 24/07/2024 18:58

negociações para que o meia Matheus Gonçalves se transfira para o Massa Bruta, mas as partes ainda buscam superar um obstáculo. O time paulista acena com uma oferta de 6 milhões de euros (R$ 36,7 milhões) por 70% dos direitos do jogador. O valor agrada ao Rubro-Negro, mas o entendimento pelo lado carioca é que 50% seria uma porcentagem justa pela quantia oferecida. A informação é do site "ge". Rio - Flamengo e Red Bull Bragantino estão em, mas as partes ainda buscam superar um obstáculo. O time paulista acena com uma oferta de 6 milhões de euros (R$ 36,7 milhões) por 70% dos direitos do jogador. O valor agrada ao Rubro-Negro, mas. A informação é do site "ge".

As conversas entre as duas equipes acontecem há pouco menos de um mês. Inicialmente, o Bragantino ofereceu 5 milhões de euros (R$ 30,6 milhões) por 70% dos direitos econômicos, mas o Flamengo rejeitou. Depois, a proposta subiu em mais 1 milhão de euros.

Os dois clubes seguem em negociação e as chances de um possível acordo são grandes. O impasse existe pelo potencial de venda de Matheus Gonçalves no futuro.

No ano passado, Matheus Gonçalves defendeu o Bragantino por empréstimo no segundo semestre. Pouco antes da sua ida, o jogador renovou contrato com o Rubro-Negro até o fim de 2027, incluindo uma multa para o exterior estipulada em aproximadamente 100 milhões de euros (cerca de R$ 600 milhões).



Pelo Flamengo em 2024, o ponta disputou nove jogos e ainda não marcou gols ou deu assistências. Ele também disputou três partidas no Campeonato Brasileiro Sub-20.