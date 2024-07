Carlinhos marcou o gol do triunfo do Flamengo sobre o Vitória - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 24/07/2024 22:01

Rio - Foi com emoção, mas o Flamengo venceu mais uma no Campeonato Brasileiro e diminuiu a distância para a ponta da tabela. Na noite desta quarta-feira (24), no Barradão, em duelo pela 19ª rodada, o time comandado pro Tite abriu o placar, sofreu o empate já na segunda etapa e só garantiu o triunfo sobre o Vitória nos últimos minutos com Carlinhos, que fechou o marcador em 2 a 1. O primeiro gol do Fla foi marcado por Arrascaeta, no primeiro tempo.

Com o resultado, o Rubro-Negro foi a 37 pontos e diminuiu para três a vantagem do Botafogo na tabela - com um jogo a menos a ser relizado. O próximo compromisso será no domingo (28), com o Atlético-GO, às 16h, no Maracanã.

O jogo

Para coroar uma boa campanha no primeiro turno do Brasileirão, o técnico Tite teve à disposição novamente o melhor disponível no elenco para enfrentar a equipe baiana, desesperada na parte inferior da tabela. A primeira etapa escancarou a realidade dos equipes ao fim das 19 rodadas - o Rubro-Negro, vale lembrar, tem um jogo a menos.



Isso muito por conta da qualidade técnica do Flamengo, que teve mais a bola para construir jogadas e, ainda assim, pouco mostrou no terço final. O meio-campo com Arrascaeta, Gerson e De La Cruz triangulando, só foi aparecer na reta final. O Vitória levou perigo em jogadas aéreas e pouco assustou.



O placar foi aberto aos 38 minutos do primeiro tempo envolvendo os meias. Gerson deu linda bola para Arrascaeta e uruguaio driblou Lepo invadindo a área. O camisa 14 bateu forte, o zagueiro Wagner Leonardo tentou cortar, mas a bola bateu nele e foi para dentro da meta defendida por Lucas Arcanjo.



Logo no retorno para a segunda etapa, aos seis minutos, o Flamengo chegou a fazer o segundo gol para tranquilizar ainda mais o ambiente - já sem riscos -, mas este foi anulado. Arrascaeta cobrou escanteio já escorregando, Gerson devolveu e o uruguaio colocou na área. Wagner Leonardo cortou mal e Fabrício Bruno apareceu para estufar a rede. O lance, no entanto, foi anulado por dois toques do meia na hora da cobrança do tiro de canto.



Susto

Tudo parecia calmo em campo para o Flamengo conquistar mais um triunfo, mas o Vitória surpreendeu. Logo após a troca na metade da segunda etapa, dois jogadores participaram do tento que deixou tudo igual Zé Hugo foi lançado pela direita e cruzou para Everaldo, completamente livre, dominar e chutar no cantinho de Rossi.



Em troca franca de ataques até a reta final, brilhou a estrela de uma peça questionada neste Brasileirão. Aos 44 minutos, Gabigol achou lindo passe pelo meio nas costas da zaga para Carlinhos, que saiu na cara do goleiro e tocou na saída de Arcanjo para marcar o segundo e dar números finais no Barradão.

Ficha técnica



Vitória 1 x 2 Flamengo



Local: Barradão, em Salvador

Data e hora: 24/7 (quarta-feira), às 20h (de Brasília)

Arbitragem: Raphael Claus

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Daniel Paulo Ziolli



Gols: Everaldo 29'/2ºYT (VIT); Arrascaeta 38'/1ºT (FLA)



Cartões amarelos: Lucas Esteves (VIT); Luiz Araújo (FLA)



VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Caio Vinicius, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Ricardo Ryller (Zé Hugo), Willian Oliveira (Jean Mota), Léo Naldi e Matheusinho; Osvaldo (Everaldo) e Alerrando (Lawan). Técnico: Thiago Carpini.



FLAMENGO: Rossi; Varela, Fabricio Bruno, Léo Pereira e Viña (Ayrton Lucas); Allan (Matheus Gonçalves), De La Cruz (Luiz Araújo), Gerson e Arrascaeta; Everton Cebolinha (Carlinhos) e Pedro (Gabigol). Técnico: Tite.