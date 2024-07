Vitória e Flamengo mediram forças no Barradão - Jhony Pinho/AGIF/Estadão Conteúdo

Publicado 24/07/2024 23:38

Salvador - O Flamengo bateu o Vitória por 2 a 1 no Barradão , na noite desta quarta-feira (24), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Arrascaeta abriu o placar para o Fla, e Everaldo deixou tudo igual no segundo tempo. Entretanto, já aos 44 minutos, Carlinhos apareceu para selar o triunfo carioca. Abaixo, confira os melhores momentos:





Com o resultado, o Rubro-Negro foi a 37 pontos e diminuiu para três a vantagem do Botafogo na tabela - com um jogo a menos a ser realizado. O próximo compromisso será no domingo (28), com o Atlético-GO, às 16h, no Maracanã.