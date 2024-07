Claudinho, do Zenit, está na mira do Flamengo - Divulgação / Zenit

Publicado 26/07/2024 10:20

Rio - O impasse envolvendo o futuro de Claudinho continua. Com contrato com o Zenit se encerrando em junho de 2025, o meia, de 27 anos, rejeitou uma proposta de ampliação de vínculo com o clube russo. O brasileiro deseja se transferir para o Flamengo e a negociação continua. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

O Zenit chegou a aceitar uma proposta de 18 milhões de euros (algo em torno de R$ 110,33 milhões) do Flamengo. Porém, o clube russo acabou recuando. O Rubro-Negro trata a situação com menos otimismo, mas não desistiu de Claudinho.



"É muito difícil. É uma contratação quase impossível. Agora, a vontade de qualquer jogador sempre é fundamental em qualquer negociação que exista. O jogador e a vontade dele é sempre, talvez, o mais importante", afirmou Bruno Spindel, diretor de futebol do Flamengo, em entrevista ao jornalista Gui Xavier, do portal "Trivela".



Formado na base do Corinthians, Claudinho se destacou no futebol brasileiro em 2019 defendendo o Red Bull Bragantino. Seu melhor momento foi no ano seguinte, pelo próprio time paulista, quando atuou em 50 jogos, fez 20 gols e deu seis assistências. Em 2021, ele se transferiu para o Zenit.