Tite, porém, ainda não poderá contar com o atacante Bruno Henrique - Marcelo Cortes / CRF

Publicado 26/07/2024 19:24

O volante sofreu com uma gastroenterite e o lateral com dores na coxa esquerda. Agora, estão de volta e podem reforçar a equipe no próximo domingo (28).

Por outro lado, Bruno Henrique ainda não retornará. Ele está em fase de transição após a lesão no tornozelo direito e deve seguir fora por mais uma rodada. O atacante, provavelmente, voltará para enfrentar o Palmeiras, na semana que vem, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Sendo assim, segundo o 'ge', a provável escalação é: Rossi; Varela (Wesley), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Viña; Allan (Pulgar), De La Cruz, Arrascaeta e Gerson; Cebolinha e Pedro.

Flamengo e Atlético-GO se enfrentam no próximo domingo (28), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro é o vice-líder da competição, com 37 pontos, três de desvantagem para o Botafogo.