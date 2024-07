Gabigol em treino no Ninho do Urubu - Marcelo Cortes /CRF

Publicado 27/07/2024 10:45

Rio - Vivendo seus últimos meses como jogador do Flamengo, Gabigol, de 27 anos, teve seu comportamento elogiado no Rubro-Negro nas últimas semanas. De acordo com informações do portal "GE", as últimas atuações fizeram o camisa 99 voltar a ser visto como um atleta útil para o elenco.

O atacante e a diretoria tem vivido momentos conturbados nos últimos meses, porém, desde a partida contra o Fortaleza, Gabigol tem mudado sua imagem. A atuação do jogador, que entrou no segundo tempo, foi elogiada, apesar da derrota rubro-negra.



Contra o Cuiabá, o atacante também mostrou boa desenvoltura e contra o Criciúma fez o gol da vitória do Flamengo. Utilizado por Tite, o camisa 99 tem sido considerado importante para o elenco e uma espécie de "12º jogador do elenco".



A situação não deverá significar uma mudança em relação a continuidade de Gabigol, já que a questão é mais uma visão diferente entre as partes sobre o tempo do novo contrato. Porém, o atacante tem caminhado para provar novamente o seu valor no Flamengo.