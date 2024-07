Carlinhos chegou ao Flamengo após se destacar pelo Nova Iguaçu no Campeonato Carioca de 2024 - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 26/07/2024 17:30

"David Luiz é um cara que Deus colocou no meu caminho para me ajudar, orientar. Como eu falei, virou um irmão que eu não tive na bola. Agora mesmo no treino me deu vários conselhos, já estava pegando no meu pé para fazer o que a gente está sendo trabalhando. Quando acabou o jogo, ele me deu os parabéns e eu agradeci pelos conselhos. É um cara que está me ajudando muito e mudando a minha vida", declarou Carlinhos, em entrevista à "FlaTV".



O camisa 12 também revelou que a jogada que gerou seu gol foi combinada durante os treinamentos com Gabigol. Aos 44 minutos da etapa final, o ídolo rubro-negro descolou passe na medida para Carlinhos invadir a área e balançar as redes.

"É uma das minhas características, sempre fiz isso. Combinei ali com o Gabi, a gente combina no treino. Pedro também faz muito bem isso. Estamos recheados de craques: Ararsca, Nico (De la Cruz), Pulgar... É fácil jogar com esses caras", disse.



Destaque do Nova Iguaçu no Campeonato Carioca desta temporada, Carlinhos foi comprado por cerca de R$ 3 milhões pelo Rubro-Negro. Até o momento, fez sete jogos pelo time da Gávea e marcou dois gols.