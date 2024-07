Fabrício Bruno, recentemente, recusou proposta do West Ham, da Inglaterra - Marcelo Cortes / Flamengo

Fabrício Bruno, recentemente, recusou proposta do West Ham, da InglaterraMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 25/07/2024 14:59

Rio - Zagueiro do Flamengo , Fabrício Bruno entrou na mira do Rennes (FRA) para esta janela de transferências. Apesar do interesse no defensor brasileiro, o 'plano A' do clube francês é o norueguês Leo Østigard, que atua no Napoli (ITA). As informações são do jornalista Fabrizio Romano.

Ainda que o Rennes acerte a contratação de Leo Østigard, não está descartada uma investida no zagueiro do Flamengo.

Fabrício Bruno, recentemente, recusou proposta do West Ham, da Inglaterra. O clube inglês se acertou com o Flamengo, mas o defensor não gostou da oferta salarial e optou por permanecer no Rio de Janeiro

Um dos homens de confiança do técnico Tite, o camisa 15 é titular no setor defensivo rubro-negro. Na última quarta-feira (24), inclusive, ele esteve em campo no triunfo sobre o Vitória, por 2 a 1, no Barradão , e chegou a balançar as redes. O gol, porém, foi anulado.

Leia mais: Tite exalta vitória do Flamengo e reclama novamente de calendário

Com Fabrício Bruno à disposição, o próximo compromisso do Flamengo será no domingo (28), contra o Atlético-GO, às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro é o 2º colocado na tabela, com 37 pontos, três de desvantagem para o líder Botafogo.