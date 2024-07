Torcidas Organizadas do Flamengo brigam na arquibancada do Barradão - Reprodução / Redes Sociais

Torcidas Organizadas do Flamengo brigam na arquibancada do BarradãoReprodução / Redes Sociais

Publicado 25/07/2024 13:19 | Atualizado 25/07/2024 13:21

Rio - Uma briga entre duas organizadas do Flamengo gerou aflição no Barradão. Os torcedores rubro-negros que estavam no setor destinado a torcida visitante, durante o triunfo do clube carioca diante do Vitória, nesta quarta-feira (24), pela 19ª rodada do Brasileirão, se assustaram com a situação.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que a confusão começou, quando integrantes de duas torcidas organizadas se desentenderam e iniciaram uma briga. Assustados, muitos torcedores tentaram se afastar do foco do atrito.

Cenas lamentáveis! Briga entre organizadas assusta torcedores do Flamengo no Barradão, durante jogo contra o Vitória, na noite desta quarta-feira (25).#Futebol #Briga #Flamengo #ODia



Créditos: Reprodução / Redes Sociais pic.twitter.com/CM8Pt2dhFJ — Jornal O Dia (@jornalodia) July 25, 2024

Algumas pessoas, inclusive, chegaram a ficar prensadas contra a grade de proteção que separa a arquibancada do campo. Outras caíram no chão durante a tentativa de se afastar da briga. Apesar da falta de policiamento, a confusão foi rapidamente encerrada.

Com um gol marcado no fim da partida, o Flamengo derrotou o Vitória por 2 a 1 e conquistou o segundo triunfo consecutivo na competição. O resultado colocou o Rubro-Negro na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, com 37 pontos.

A próxima partida da equipe comandada por Tite será no domingo (28), contra o Atlético-GO, às 16h, no Maracanã.