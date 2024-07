Pedro marcou o primeiro gol do Flamengo na vitória sobre o Atlético-GO - Marcelo de Jesus/MdjPhotos/Estadão Conteúdo

Publicado 28/07/2024 17:58

Rio - Com uma rodada positiva em relação aos outros resultados dos concorrentes diretos, o Flamengo foi a campo para não desperdiçar a oportunidade de assumir a liderança do Brasileirão e não decepcionou. Neste domingo (28), no Maracanã, pela 20ª rodada, o time comandado por Tite se impôs diante do lanterna Atlético-GO e venceu pelo placar de 2 a 0. Os gols foram marcados por Pedro e Arrascaeta, um em cada etapa, respectivamente.

Com o resultado, o Rubro-Negro chegou aos mesmo 40 pontos do Botafogo na tabela de classificação, mas ficou com a liderança devido saldo de gols superior - vale lembrar que com um jogo a menos, este contra o Internacional, fora de casa. O próximo compromisso será na quarta-feira (31), às 20h, contra o Palmeiras, novamente no Maracanã, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil.

O jogo

Nos primeiros 45 minutos, o Flamengo dominou amplamente as ações tendo muito controle da bola principalmente na faixa central do gramado, na fase de organização. Com toques rápidos e boas infiltrações, o time de Tite assustou o Atlético-GO e abriu o placar logo aos 18 minutos.



Em cobrança de escanteio curto com jogada dos uruguaios Varela e Arrascaeta, o meia ficou com a bola e cruzou com curva na primeira trave. Erick Pulgar apareceu para a disputa, mas a bola passou e Pedro completou para o fundo da meta defendida por Pedro Rangel. Mais um do artilheiro do Brasileirão, agora com 10 gols.



o Dragão bem que tentou se aventurar aproveitando espaços pelos lados do campo, subiu a marcação para sufocar o Flamengo e levou perigo na bola aérea, quase empatando a partida. Quando esfriou novamente, o Rubro-Negro avançou, ganhou casas no campo e chegou ao segundo gol para acalmar os ânimos no Maracanã e fechar o caixão da equipe goiana.

Aos 15 do segundo tempo, Pulgar se livrou, rolou para Ayrton Lucas e o lateral-esquerdo cruzou para o meio da área, encontrando Arrascaeta. O meia chegou ajeitando o corpo e bateu colocado, no cantinho, marcando um belo gol.



Com o placar a favor, Tite optou por preservar algumas peças de destaque do time, como Arrascaeta, Pedro e Everton Cebolinha. A partida seguiu sendo controlada e o Rubro-Negro correu poucos riscos aos longo do segundo tempo, trabalhando bem subida e descida em bloco com suas linhas. Nos últimos lances, em jogada pela esquerda, Gabigol acabou chegando atrasado e Carlinhos teve a bola no pé para marcar o terceiro, mas, sem marcação, na pequena área, desperdiçou uma chance inacreditável. Não fez falta. Vitória do Fla no Maraca para assumir a ponta.



Ficha técnica



Flamengo 2 x 0 Atlético-GO



Local: Maracanã

Data e hora: 28/7 (domingo), às 16h

Arbitragem: Gustavo Ervino Bauermann

Assistentes: Thiaggo Americano Labes e Alex dos Santos



Gols: Pedro 18'/1ºT e Arrascaeta 15'/2ºT (FLA)



Cartões amarelos: Pedro e Luiz Araújo (FLA); Pedro Henrique e Hurtado (ATG)



FLAMENGO: Matheus Cunha; Varela (Wesley)C, Léo Ortiz, David Luiz e Ayrton Lucas (Viña); Erick Pulgar, Gerson e Arrascaeta (Gabigol); Luiz Araújo, Everton Cebolinha (Matheus Gonçalves) e Pedro (Carlinhos). Técnico: Tite.



ATLÉTICO-GO: Pedro Rangel; Roni (Yony González), Adriano Martins, Pedro Henrique e Rodallega; Gonzalo Freitas, Rhaldney (Lucas Kal) e Baralhas (Shaylon); Janderson (Maguinho), Luiz Fernando e Hurtado (Derek. Técnico: Vagner Mancini.