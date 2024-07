Arrascaeta comemorando gol pelo Flamengo na vitória sobre o Atlético-GO - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 28/07/2024 18:43 | Atualizado 28/07/2024 18:47

Rio - A vitória do Flamengo sobre o Atlético-GO pelo placar de 2 a 0, neste domingo (28), que levou a equipe à liderança do Campeonato Brasileiro , foi especial para o meia Arrasceta. O uruguaio, que marcou o segundo gol do Rubro-Negro no jogo, se tornou, de forma isolada, o segundo maior artilheiro estrangeiro da história da competição.

Com o tento anotado diante do Dragão, no Maracanã, Arrascaeta chegou a 57 gols e ultrapassou Paolo Guerrero, que tem 56. Quem lidera o ranking é Dejan Petkovic, com 83. O meia do Flamengo marcou 35 vezes pelo Rubro-Negro e 22 pelo Cruzeiro, seu primeiro clube no Brasil. Perguntado sobre adaptação, o camisa 14 escancarou felicidade.

"Com certeza (adaptado 100%) . Com minha família e meus amigos estou sempre à vontade. Agradecido pelo povo brasileiro por tudo. Quase toda a minha carreira for aqui. Sou muito grato a todos momentos que vivi aqui e respeito todos", iniciou.

"A gente sabe que cada jogo no Campeonato Brasileiro é uma final. Precisávamos muito pontuar na nossa casa. Os últimos jogos aqui foram difíceis, não vencemos a maioria deles. Tínhamos que vencer hoje, ficamos felizes pelos três pontos e pela torcida", completou.

Com o resultado, o Rubro-Negro chegou aos mesmo 40 pontos do Botafogo na tabela de classificação, mas ficou com a liderança devido ao saldo de gols superior - vale lembrar que com um jogo a menos, este contra o Internacional, fora de casa. O próximo compromisso será na quarta-feira (31), às 20h, contra o Palmeiras, novamente no Maracanã, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil.