Rio de Janeiro, RJ - Brasil - 05/08/2023 - Maracanã - Campeonato Brasileiro, décima oitava rodada, jogo entre Fluminense x Palmeiras. FOTO DE MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulga?, seu uso comercial est?etado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club. IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. IMPORTANTE: Im?n para uso solamente institucional y distribuici? El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense Football Club - Marcelo Goncalves

Rio de Janeiro, RJ - Brasil - 05/08/2023 - Maracanã - Campeonato Brasileiro, décima oitava rodada, jogo entre Fluminense x Palmeiras. FOTO DE MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulga?, seu uso comercial est?etado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club. IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. IMPORTANTE: Im?n para uso solamente institucional y distribuici? El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense Football ClubMarcelo Goncalves

Publicado 24/07/2024 15:45

Rio - Buscando se reerguer no Brasileirão, o Fluminense pode se agarrar em um tabu positivo para derrotar o Palmeiras nesta quarta (24). O Tricolor não perde para o clube paulista, no Maracanã, há quase seis anos.

A última derrota para o Verdão no Templo do Futebol aconteceu em 2017, por 1 a 0, com gol de Egídio. Desde então, foram seis partidas entre as equipes pelo Campeonato Brasileiro, com quatro vitórias do Flu e dois empates.



Cerca de 50 mil ingressos foram vendidos antecipadamente para o jogo, que acontece às 21h30 (de Brasília) e a expectativa é de casa cheia.