Kevin Serna foi contratado do Alianza Lima, do PeruReprodução / Instagram

Publicado 23/07/2024 16:50 | Atualizado 23/07/2024 16:54

O atacante Kevin Serna foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta terça-feira (23) e está disponível para estrear pelo Fluminense. O colombiano de 26 anos havia sido anunciado pelo clube nesta segunda-feira (22) e fechou contrato com o Tricolor das Laranjeiras até dezembro de 2027.

Serna veio do Alianza Lima, do Peru, é o terceiro reforço do clube do meio do ano. O zagueiro Ignácio também está registrado no BID e o meia Nonato já fez sua reestreia, entrando no fim da vitória por 1 a 0 sobre o Cuiabá

O Fluminense comprou 70% dos direitos econômicos de Kevin por aproximadamente R$ 9,7 milhões. O colombiano pode atuar por ambos os lados do campo e se destaca pela versatilidade. Nesta temporada, fez 23 jogos, três gols e três assistências.

"É uma sensação única, de muita felicidade e responsabilidade com o que significa estar em um clube tão grande como o Fluminense, sabendo o peso do escudo que carrego no peito e que tenho que representá-lo da melhor maneira. Estou muito feliz com esse momento da minha carreira", disse o reforço em seu anúncio.

O Tricolor das Laranjeiras volta a campo nesta quarta-feira (24) para o jogo contra o Palmeiras no Maracanã, às 21h30, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.