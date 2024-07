Marcelo vem desfalcando o Fluminense - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 22/07/2024 19:51

Rio - Desfalque do Fluminense há quase um mês, Marcelo retornou aos treinamentos nesta segunda-feira (22). O lateral-esquerdo ficou fora de ação por quatro jogos em consequência de dores musculares. Ele já vinha fazendo atividades no campo do CT Carlos Castilho na semana passada.

A última partida do camisa 12 havia sido na derrota por 1 a 0 para o Grêmio, no final de junho. Sua presença para o duelo com o Palmeiras, no entanto, ainda é incerta.



Depois de iniciar o ano conseguindo atuar por 90 minutos, as lesões perseguem novamente o jogador. No último mês de junho, ele voltou a sentir a panturrilha. Pouco tempos depois, sentiu um incômodo na coxa, retornou aos treinamentos, mas o problema no local regressou.

Na atual temporada, Marcelo fez 25 jogos, marcou três gols e deu duas assistências. É o seu ano com mais participações diretas em tentos desde a temporada de 2019/2020 pelo Real Madrid, quando colocou a bola na rede duas vezes e serviu os companheiros em cinco oportunidades.