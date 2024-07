Ignácio foi registrado no BID e já pode estrear pelo Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 22/07/2024 14:00 | Atualizado 22/07/2024 14:08

Rio - O Fluminense terá mais um reforço à disposição a partir da próxima partida. O zagueiro Ignácio, de 27 anos, teve o contrato publicado no BID da CBF, nesta segunda-feira (22), e pode estrear contra o Palmeiras, na próxima quarta (24), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 19ª rodada do Brasileirão.

Ignácio estava no Sporting Cristal, do Peru, e assinou com o Fluminense até junho de 2028. Revelado pelo Força e Luz-RN, o zagueiro teve passagens por CSA, Chapecoense e Bahia, onde se destacou em 2022 e foi contratado pelo clube peruano. O defensor tem 1,92m e se destaca pelo jogo aéreo.

Na atual temporada, Ignacio soma 18 jogos, cinco gols e uma assistência pelo Sporting Cristal. O zagueiro chega para reforçar o sistema defensivo e se junta a Thiago Silva, Felipe Melo, Manoel, Felipe Andrade, Antônio Carlos e Thiago Santos.

O Fluminense encerrou o jejum de 13 jogos sem vitórias após vencer o Cuiabá por 1 a 0, domingo (21), na Arena Pantanal. Com o resultado, o Tricolor subiu para o 19º lugar com 11 pontos e deixou a lanterna do Brasileirão.