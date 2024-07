Thiago Silva jogou os 90 minutos em sua estreia pelo Fluminense - Marcelo Gonçalves/FFC

Publicado 21/07/2024 22:36

vitória de 1 a 0 do Fluminense sobre o Cuiabá, neste domingo (21), na Arena Pantanal, que tirou a equipe da lanterna do Brasileirão. Após a partida, o atacante celebrou o bom momento dos garotos de Xerém, mas destacou a importância de todo grupo para o resultado. Rio - Na estreia de Thiago Silva, coube ao jovem Kauã Elias sair do banco para garantir a, que tirou a equipe da lanterna do Brasileirão. Após a partida, o atacante, mas destacou a importância de todo grupo para o resultado.

"O mérito é do grupo unido. Sozinho, não fazemos nada. Estamos trabalhando muito e poder tirar o time dessa fase é muito importante. Ninguém merece ficar nessa posição que estamos. Com certeza vamos sair", afirmou Kauã na saída de campo.

Grande estrela da noite, Thiago Silva fez questão de enaltecer a atuação do camisa 19. Na opinião do capitão tricolor, a mescla de experiência e juventude será importante para tirar a equipe da situação incômoda no Brasileirão.

"Os meninos têm uma importância incrível para a gente. Essa mescla nos faz mais forte. Quando as pessoas falam de jogadores velhos, mais experientes, eu fico orgulhoso por ainda conseguir jogar em alto nível na minha idade. Isso me motiva. É meu combustível. Quando vemos esses moleques saírem de Xerém com essa personalidade, temos que agradecer pelos profissionais que trabalham para formar jogadores como ele. Não podia ser melhor. Uma vitória, sem gol sofrido e com mais um gol desse moleque. Espero que ele faça mais", celebrou.

Com a segunda vitória no Brasileirão, a primeira com Mano Menezes, o Fluminense chegou a 11 pontos e deixou a lanterna após oito rodadas. O time das Laranjeiras volta a campo na quarta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), contra o Palmeiras, no Maracanã.