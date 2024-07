Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, se irritou com a advertência no último sábado (20) - Cesar Greco / Palmeiras

Publicado 21/07/2024 10:22 | Atualizado 21/07/2024 10:24

Adversário do Fluminense na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras não poderá contar com o técnico Abel Ferreira na beira do gramado durante o confronto, na quarta-feira (24). O português levou o terceiro cartão amarelo na vitória do Verdão sobre o Cruzeiro, no sábado (20), e está fora do duelo.

O comandante, inclusive, ficou irritado com a advertência e questionou a arbitragem: "Eu levei um cartão por erro que o VAR depois corrigiu. Mas tenho convicção de que os árbitros fazem o que sabem, o que podem".

Na súmula da partida, o juiz Davi de Oliveira Lacerda justificou o cartão por "desaprovar com palavras ou gestos as decisões da arbitragem".

Fluminense e Palmeiras lutam por objetivos completamente opostos na competição. Enquanto o Tricolor é o lanterna, com oito pontos, o Verdão briga pelo topo da tabela, com 36 - três de desvantagem para o líder Botafogo.

As equipes medem forças na próxima quarta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, em jogo válido pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Antes, porém, o Flu entra em campo neste domingo (21), diante do Cuiabá, na Arena Pantanal, às 20h (de Brasília).