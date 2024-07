Ignácio é o novo reforço do Fluminense - Divulgação/Sporting Cristal

Publicado 19/07/2024 16:37

Rio - Novos reforços do Fluminense, o zagueiro Ignácio e o atacante Kevin Serna realizaram seu primeiro treino com a equipe na manhã desta sexta-feira (19), no CT Carlos Castilho. No entanto, a tendência é que eles não estreiem contra o Cuiabá, no domingo (21), às 20h (de Brasília), na Arena Pantanal.

A dupla dificilmente terá o nome publicado no BID ainda nesta sexta. Com isso, o técnico Mano Menezes precisará esperar um pouco mais para escalar seus novos jogadores. Depois de enfrentar o Cuiabá, o próximo jogo do Tricolor será na quarta (24), contra o Palmeiras, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

Ignácio chegou ao Fluminense contratado junto ao Sporting Cristal, em operação que custou algo em torno de 2,2 milhões de dólares (R$ 11,9 milhões) por 80 % de seus direitos econômicos. O zagueiro coleciona passagens pelo Bahia e pela Chapecoense e estava no futebol peruano desde o início de 2023.



No caso de Kevin Serna, o Fluminense comprou 70% dos direitos econômicos por aproximadamente R$ 9,7 milhões. O colombiano pode atuar por ambos os lados do campo e se destaca pela versatilidade. Nesta temporada, fez 23 jogos, três gols e três assistências.