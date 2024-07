Thiago Silva fará estreia pelo Fluminense contra o Cuiabá - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 19/07/2024 14:04

Rio - A espera do torcedor do Fluminense para ver Thiago Silva em campo está perto do fim. O zagueiro fará sua estreia no próximo domingo (21), contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, e sabe que terá pela frente a dura missão de ajudar a livrar a equipe do rebaixamento. Em entrevista nesta sexta-feira (19), o zagueiro admitiu que não foi esse o cenário que sonhava para seu retorno ao clube.

"Não imaginava que passaríamos por esse momento. Campeão da Libertadores, da Recopa, com o melhor futebol visto e, de uma hora para outra, as coisas não andam como ano passado andou. Você vai perdendo confiança. Cada vez que a gente não vencia, a pressão vinha mais forte. Só que com as derrotas, a confiança vai lá embaixo. Jogador sem confiança é difícil de dar confiança no jogo seguinte", disse Thiago.

Para o zagueiro, a mudança de postura dos jogadores será fundamental para uma recuperação no Campeonato Brasileiro.

"Teve a mudança de comando. Agora tem que ter uma mudança de postura. É muito mais fácil trocar uma pessoa do que trocar 25 jogadores. Temos que olhar para dentro e ver o que estamos fazendo de errado. Todos temos que fazer isso. Não adianta só falar 'foi o Diniz'. Só nós vamos tirar o Fluminense dessa situação", afirmou o defensor.

"O momento é difícil, complicado. Não é fácil chegar assim, principalmente vindo de uma pré-temporada. Não tive a oportunidade de fazer nenhum amistoso. Mas a experiência me deixa mais tranquilo. Procuro ficar mais tranquilo para fazer o que fiz nos treinamentos de maneira correta. Embora o momento não seja o ideal, o grupo me deu confiança para poder vir. Não adianta a gente pensar em passar dois, três times lá na frente e não passar o primeiro. Nós respeitamos o Cuiabá, que joga nos seus domínios, mas o Fluminense vai procurar jogar em prol da vitória", completou.

Ansioso pela estreia, Thiago garante que está pronto para ser um dos líderes do Fluminense dentro de campo, mas negou o rótulo de "salvador da pátria".

"Me sinto preparado. Muito ansioso para poder voltar. Claro que não esperava que o momento fosse estar como está agora. Mas para mudar isso só com muito trabalho, muita conversa. Tivemos 10 dias de uma mini preparação. Depois, começa jogo a cada três dias. Ainda tenho que me readaptar ao futebol brasileiro. Com os campos, com as logísticas. Já vim sabendo que isso ia acontecer. Junto com a comissão técnica do clube, vamos tomar as precauções para evitar qualquer tipo de lesão", declarou.

Atualmente, o Fluminense ocupa a lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas 8 pontos. O Tricolor está a 7 pontos de distância do Vitória, primeiro clube fora da zona de rebaixamento.

Veja outras respostas de Thiago Silva

Chegada de Mano Menezes

"Ainda não tem o time ideal pro jogo de domingo. Amanhã ele vai decidir a melhor formação. Estou muito tranquilo. Sei daquilo que posso agregar pro time. Os treinamentos estão sendo muito favoráveis. Tenho um entendimento muito rápido das coisas. Com o Mano, mesmo não jogando nos jogos anteriores, participava dos treinos. É mais posicional do que vínhamos fazendo. É difícil mudar após dois anos fazendo uma coisa. Estamos tendo algumas atitudes diferentes do que o Mano pensa, mas estamos colocando as coisas no seu devido lugar. Para encontrar esse entrosamento o mais rápido possível. O tempo já passou muito e continuamos lá embaixo. Temos um jogo domingo muito difícil, mas é mais uma oportunidade que temos."

Dificuldades do retorno

"Além da situação do clube e da falta de confiança (dos atletas), é me readaptar a parte do campo. Isso para mim vai ser o pior de tudo. Logística. Eu joguei mais de 40 jogos no Chelsea, mas era um jogo por semana por estar fora da Champions. Quando era jogo de Copa, eu era poupado. Mantive a média de jogos alto. Aqui no Brasil, vai ser difícil pela logística e de um jogo do outro. A gente joga domingo contra o Cuiabá e volta 5h da manhã para enfrentar o Palmeiras em casa. A distância do jogo é de menos de 48h. Não é justo com o atleta. Mas vim sabendo da responsabilidade. Isso tem que ser conversado com o Mano. Não vou conseguir jogar todos os jogos neste início. Mas se precisar do meu sacrífico, vou estar aqui para ajudar."

Semelhança com 2008

"O Thiago, inexperiente daquela época, de repente poderia dar outras situações que esse Thiago não pode dar. Mais físico, jogar todos os jogos. Mas posso agora orientar mais, ajudar mais. Talvez seja o que o time mais precise nesse momento. Sei o quanto é difícil jogar, o quanto é difícil esse momento. Primeiro a gente corre, depois a gente reclama. A comissão técnica tem passado aos jogadores sobre o nível de atenção. Que não fique de uma forma aberta, os zagueiros não fiquem expostos. Acredito que os jogadores pegaram isso. Espero que, com isso, a gente volte de lá com os três pontos, com todo respeito ao Cuiabá que é uma excelente equipe."