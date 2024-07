Ignácio assinou contrato válido até junho de 2028 com o Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 19/07/2024 22:20

Rio - O zagueiro Ignácio contou bastidores da negociação com o Fluminense . Ele, que pertencia ao Sporting Cristal (PER), revelou que tudo já estava resolvido "em quatro ou cinco dias" e ressaltou que não tinha como dizer "não" ao Tricolor.

"Estou muito feliz com a oportunidade de vestir a camisa de um grande clube do futebol brasileiro. Estou muito motivado e espero retribuir da melhor forma possível. Foi tudo muito rápido, em quatro ou cinco dias já estava tudo resolvido. É muito fácil quando recebemos uma proposta de um grande clube como é o Fluminense, não tem como dizer não. É uma grande oportunidade para minha carreira e, pessoalmente, estou muito feliz", disse Ignácio, ao site do Tricolor.

Revelado pelo Força e Luz, do Rio Grande do Norte, Ignácio também soma passagens por CSA, Chapecoense e Bahia. Ele estava no Sporting Cristal desde o ano passado. Na atual temporada, marcou cinco gols e deu uma assistência em 18 partidas.