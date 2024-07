Nonato retorna ao Fluminense após dois anos - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 18/07/2024 12:13 | Atualizado 18/07/2024 12:17

Rio - O Fluminense anunciou um novo reforço para a temporada. O volante Nonato, de 26 anos, foi anunciado nesta quinta-feira (18), e chega por empréstimo com opção de compra até julho de 2025. O jogador pertence ao Santos e retorna ao Tricolor após dois anos.

"Estou muito feliz, orgulhoso de voltar para cá, um lugar onde me sinto em casa e desde a primeira vez que pisei já senti uma conexão diferente. Me sinto muito bem e muito preparado para ajudar nos desafios que a gente vai ter pela frente. Estou muito empolgado para ajudar", disse.

Nonato defendeu o Fluminense entre 2021 e 2022, quando foi emprestado pelo Internacional. O jogador disputou 55 partidas, marcou quatro gols e deu seis assistências em sua primeira passagem. Ele foi negociado pelo clube gaúcho com o Ludogorets, da Bulgária, e retornou ao Brasil no ano passado.

No Santos, Nonato chegou como titular, mas perdeu espaço neste ano. O volante foi pouco utilizado pelo técnico Fábio Carille nesta temporada, tendo atuado em sete jogos no Paulistão e em apenas uma partida na Série B do Brasileirão. O jogador já foi registrado no BID da CBF