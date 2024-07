Nonato é peça importante no meio-campo do Fluminense - Reprodução/Instagram

Nonato é peça importante no meio-campo do Fluminense Reprodução/Instagram

Publicado 17/07/2024 18:33 | Atualizado 17/07/2024 18:34

Nonato foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quarta-feira (17) pelo Santos. No registro, ele já aparece com a camisa do Fluminense, mas ainda não foi anunciado pelo clube carioca. O meia será emprestado para o Tricolor das Laranjeiras até julho de 2025, com a possibilidade de extensão até o fim do ano ou compra.

O jogador já está no Rio de Janeiro e realizou exames médicos . Ele tem uma passagem pelo Fluminense em 2021, quando foi emprestado do Internacional, mas acabou sendo negociado junto ao Ludogorets, da Bulgária, em junho de 2022. Ele chegou como titular, mas perdeu espaço e acabou cedido ao Santos, em agosto de 2023.