Troféu da edição 2023/2024 do Novo Basquete Brasil, o NBB - Mauricio Almeida/NBB

Publicado 17/07/2024 17:50

Rio - O Fluminense pleiteou uma vaga na próxima edição do Novo Basquete Brasil (NBB) na última reunião da Liga Nacional, mas vê situação complicada para o projeto sair do papel. O Tricolor tem "braços" nos bastidores apresentando bom cenário, mas a captação de recursos segue sendo um impasse.

Conforme apurou a reportagem do O DIA, Alberto Bial, atual coordenador-técnico do Fortaleza Basquete Cearense, é quem lidera o projeto - algo parecido com que foi tentado na temporada 2023/2024 com o Botafogo, mas que não foi feito. Há parceiros para isso com situação ainda embrionária.

A tendência é que o clube das Laranjeiras não jogue a elite, mas sim siga seu trabalho atrás de recursos para integrar a nova Liga Ouro, divisão de acesso do torneio. O provável é um aporte menor.

A ideia do Tricolor é ter uma franquia da Liga Nacional de Basquete, e recebeu sinal verde para isso. Os valores ainda não foram revelados, mas as partes trabalham para captar a verba e, aí sim, seguir com a ideia de retornar com um time adulto na modalidade.

Sem um projeto com parceiros ou via incentivo, não há chance de o Fluminense retornar às quadras. Já há recursos direcionados ao vôlei feminino, que joga a Superliga, e uma nova modalidade na elite com os próprios cofres do clube está fora de cogitação.

Há novas reuniões agendadas entre clubes e LNB, e as franquias precisam ser confirmadas na próxima edição do torneio, com garantias financeiras e crivo do administrativo, até o dia 24/7. O anúncio dos participantes deve acontecer no dia 29/7.