Torcida do Fluminense no estádio Monumental de Nuñez, contra o River Plate, em 7 de junho de 2023Divulgação / Fluminense FC

Publicado 17/07/2024 17:32 | Atualizado 17/07/2024 17:33

O Fluminense lançou, nesta quarta-feira (17), um novo canal de comunicação pelo WhatsApp para os tricolores que frequentam jogos do clube fora de casa. Através do "Flu Visitantes", o torcedor receberá informações sobre as partidas fora do Rio, como abertura de vendas, preços e determinações das polícias locais relacionadas a escolta e concentrações.

Outros informes enviados pela plataforma são mapas, horários de abertura de portões e locais para trocas de ingressos em hotéis ou bilheterias.