Facundo Bernal é uma das grandes promessas do futebol uruguaio - Divulgação/Defensor

Publicado 17/07/2024 08:30 | Atualizado 17/07/2024 08:31

Rio - Em busca de mais um reforço para o segundo semestre, o Fluminense continua negociando com Facundo Bernal, de 20 anos, após a primeira proposta ter sido recusada pelo Defensor. O Tricolor vê a contratação do volante como prioridade e deverá realizar uma oferta maior nos próximos dias. As informações são do portal "Trivela".

O Fluminense deverá oferecer um valor superior a 3 milhões de dólares (algo em torno de R$ 16,29 milhões) por menos de 80% dos direitos do volante. A multa rescisória de Bernal é de 6 milhões de dólares (cerca de R$ 32,57 milhões) por 100% dos direitos.



A contratação de Facundo Bernal é vista como prioridade porque além do uruguaio ser visto como um excelente reforço e uma promessa do futebol uruguaio, o Fluminense trata a venda de André, de 23 anos, como iminente, e necessita de uma reposição.



As partes continuam em contato diário, e apesar do endurecimento, o Defensor necessita realizar vendas por conta do seu momento financeiro. Bernal gostou da proposta do Fluminense e tem interesse de atuar no clube carioca.