Kevin Serna chega ao Rio de JaneiroReprodução / Instagram

Publicado 16/07/2024 08:00 | Atualizado 16/07/2024 08:14

Rio - Reforço do Fluminense para o segundo semestre, o atacante Kevin Serna, de 26 anos, chegou ao Rio de Janeiro por volta das 6h30, desta terça-feira. O colombiano não concedeu entrevista aos jornalistas presentes no Aeroporto do Galeão a pedido do Tricolor e irá realizar exames médicos e assinar contrato.

O Fluminense comprará 70% dos direitos econômicos do atleta por aproximadamente R$ 9,7 milhões. O colombiano pode atuar por ambos os lados do campo e se destaca pela versatilidade. Nesta temporada, fez 23 jogos, três gols e três assistências.



Vale ressaltar que dois dos gols marcados pelo atacante foram justamente contra o Tricolor. Na Libertadores, Kevin Serna fez o único do Alianza Lima no empate em 1 a 1, no Peru. Já no Rio de Janeiro, foi o responsável por fazer o segundo dos peruanos no Maracanã, na derrota por 3 a 2.



Em situação delicada no Brasileiro, o Fluminense busca reforçar seu elenco. Além de Serna, o Tricolor já acertou com o volante Nonato, além do já apresentado e anunciado Thiago Silva. O clube carioca negocia também com o zagueiro brasileiro Ignácio, de 27 anos, do Sporting Cristal, e com o volante uruguaio Facundo Bernal, do Defensor.