Facundo Bernal é considerado uma joia do futebol uruguaio - Reprodução

Facundo Bernal é considerado uma joia do futebol uruguaioReprodução

Publicado 15/07/2024 08:30 | Atualizado 15/07/2024 08:49

Rio - Após ter a primeira oferta recusada, o Fluminense prepara uma nova investida pelo volante Facundo Bernal, do Defensor, do Uruguai, de acordo com o "ge". O Tricolor vê o jogador uruguaio como o substituto ideal de André, que negocia com o Fulham, da Inglaterra, e não deve permanecer até o fim do ano.

O Fluminense ofereceu inicialmente US$ 2,5 milhões de dólares (cerca de R$ 13,5 milhões na cotação atual) por 85% dos direitos econômicos, mas foi recusada pelo clube uruguaio. O Tricolor avalia aumentar a oferta, mesmo que seja por uma fatia menor do passe do volante do Defensor.

Apesar do interesse no jogador, o Fluminense teme que a negociação seja transformada em leilão . O jovem, de 20 anos, é alvo do Athletico-PR, Botafogo e Corinthians. Apenas o clube paulista apresentou uma oferta, mas o histórico recente de dívidas atrapalhou o avanço das conversas.

Facundo Bernal tem multa rescisória de US$ 6 milhões de dólares (cerca de R$ 32,5 milhões). O jovem é considerado uma promessa do futebol uruguaio e é visto com enorme potencial. Ele soma 58 partidas com a camisa do Defensor, com dois gols marcados e duas assistências.