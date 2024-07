Kevin Serna fez três gols e deu três assistências em 23 jogos nesta temporada - Divulgação

Publicado 15/07/2024 15:09

Lima - O colombiano Kevin Serna, futuro reforço do Fluminense , recebeu uma homenagem do Alianza Lima nas redes sociais. O clube peruano se despediu do atacante, de 26 anos, que deve chegar ao Rio de Janeiro nesta terça-feira (16) para fazer exames médicos e assinar contrato válido por três anos e meio com o Tricolor.

"Obrigado pelas alegrias que nos deu, Kevin! Esta será sempre a sua casa, muito sucesso", publicou o Alianza Lima nas redes sociais.



Fluminense comprará 70% dos direitos econômicos do atleta por aproximadamente R$ 9,7 milhões. O colombiano pode atuar por ambos os lados do campo e se destaca pela versatilidade. Nesta temporada, fez 23 jogos, três gols e três assistências.

Vale ressaltar que dois dos gols marcados pelo atacante foram justamente contra o Tricolor. Na Libertadores, Kevin Serna fez o único do Alianza Lima no empate em 1 a 1, no Peru. Já no Rio de Janeiro, foi o responsável por fazer o segundo dos peruanos no Maracanã, na derrota por 3 a 2.