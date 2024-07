Fluminense encaminhou a contratação do atacante Kevin Serna - Divulgação

Publicado 15/07/2024 12:25 | Atualizado 15/07/2024 12:28

Rio - Kevin Serna será jogador do Fluminense. O atacante colombiano, de 26 anos, está acertado com o Tricolor e se despediu dos companheiros do Alianza Lima, do Peru, nesta segunda-feira (15). O jogador deve chegar ao Rio de Janeiro nesta terça (16) para realizar exames médicos e assinar contrato.

Nas redes sociais, o centroavante Barcos se despediu do jogador colombiano. O veterano, de 40 anos, já defendeu Palmeiras, Grêmio e Cruzeiro no futebol brasileiro, e desejou boa sorte para Kevin Serna, que terá a primeira oportunidade no país.

"Um grande vai embora, o melhor irmão, Kevin Serna", escreveu Barcos.

O Fluminense pagará US$ 1,8 milhão de dólares (cerca de R$ 9,7 milhões) por 70% dos direitos econômicos do atacante. Kevin Serna joga pelos lados do campo e se destaca pela versatilidade. Na atual temporada, ele soma 23 jogos, três gols e três assistências.

Kevin Serna marcou dois dos três gols na temporada justamente contra o Fluminense. Na estreia do Alianza Lima na Libertadores, marcou o único gol da equipe peruana, em Lima. Já no Rio de Janeiro, fez o segundo gol os peruanos, no Maracanã.