Douglas Costa em ação durante jogo do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense FC

Douglas Costa em ação durante jogo do FluminenseLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 15/07/2024 20:40

Rio - Reforço para a temporada 2024, Douglas Costa está de saída do Fluminense . As partes encaminharam um acordo, e o atacante deve assinar a rescisão contratual com o Tricolor nesta terça-feira, 16. A informação é do "ge".

O clube carioca oficializou a chegada do atacante em janeiro deste ano . Douglas assinou um contrato de produtividade e aceitou reduzir a pedida salarial para se enquadrar nos moldes. Portanto, os valores para rescisão não são considerados altos.

Com a camisa do Flu, Douglas disputou 22 partidas, deu uma assistência e não marcou nenhum gol. Ele fez parte do grupo que conquistou a Recopa Sul-Americana, mas não conseguiu se firmar e sofreu com problemas físicos. O atacante, aliás, era um dos atletas mais críticas pela torcida.



"Tinha tempo que alguém não me ligava e buscava as minhas qualidades na equipe. A última vez foi o Guardiola no Bayern de Munique", contou Douglas, quando chegou ao Rio de Janeiro, em janeiro.