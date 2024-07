Fluminense está perto de oficializar a chegada de Ignácio - Divulgação/Sporting Cristal

Publicado 16/07/2024 12:00 | Atualizado 16/07/2024 12:03

Rio - O Fluminense está perto de anunciar a contratação de mais um reforço para o segundo semestre. O Tricolor chegou a um acordo com o Sporting Cristal pelo zagueiro Ignácio, de 27 anos. A contratação será em definitivo.

O defensor já não atua mais pelo clube peruano e é aguardado para realizar exames pelo Fluminense nos próximos dias. O Tricolor vai adquirir 80% dos direitos econômicos do jogador por 2,2 milhões de dólares (algo em torno de R$ 11,9 milhões). O contrato terá quatro anos de extensão.



Com passagens pelo Bahia e pela Chapecoense, Ignácio chegou ao Sporting Cristal no ano passado. Ele atuou contra o Fluminense nos jogos da Libertadores de 2023 e chamou a atenção dos tricolores.



O zagueiro será o quarto reforço do clube das Laranjeiras para o segundo semestre. Thiago Silva já foi oficializado, além do ex-jogador da seleção brasileira, o Flu tem um acordo com o volante Nonato e o atacante Kevin Serna, ex-Alianza Lima. O clube carioca ainda negocia com o volante Facundo Bernal, do Defensor, do Uruguai.