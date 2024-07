Bandeira do Fluminense na sede de Laranjeiras - Marina Garcia/Fluminense F.C.

Publicado 16/07/2024 22:55

Rio - Nesta terça-feira, 16, o Fluminense lançou, em parceria com a Bepass, o sistema de biometria facial para sócios e público geral em jogos com mando do time no Maracanã. De maneira gradual, a tecnologia será implementada a partir do compromisso diante do Bahia. A partida em questão é válida pela 21ª rodada do Brasileirão e está marcada para acontecer no dia 4 de agosto (um domingo).

"A tecnologia garante mais segurança e agilidade no acesso ao estádio, além de possibilitar monitoramento eficiente de presença e integração com outros sistemas, permitindo ao clube uma melhor prestação de serviços aos sócios e demais torcedores", diz um trecho da nota do clube.

Com a implementação, o Flu se adequou à Lei Geral do Esporte(Lei nº 14.597/2023 – LGE). Ela estabelece a obrigatoriedade da adoção da tecnologia em até dois anos em estádios com capacidade superior a 20 mil pessoas. Além disso, o Tricolor também intensifica a atuação no combate ao cambismo.

O Flu explicou que o cadastro da biometria facial deverá ser realizado no site fluminense.bepass.com.br , e é válido pra sócios, convidados e torcedores do público geral.

O clube apresentou perguntas frequentes sobre o tema e as respostas para todas elas. Confira abaixo: