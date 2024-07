Jhon Arias, do Fluminense, disputou a quarta final em menos de um ano - AFP

Publicado 15/07/2024 11:00

Jhon Arias criou gosto de disputar finais internacionais. O meia-atacante, de 26 anos, O colombiano conseguiu chegar à final em todas as competições que um sul-americano poderia alcançar neste período. Rio -. O meia-atacante, de 26 anos, foi vice-campeão da Copa América com a Colômbia , mas entrou para a história após disputar a quarta final internacional em menos de um ano.neste período.

Em 2023, Jhon Arias foi campeão da Libertadores e vice-campeão do Mundial de Clubes com o Fluminense. O colombiano foi eleito para a seleção da competição continental, além de ter sido o terceiro melhor jogador do torneio intercontinental, atrás do espanhol Rodri e do inglês Kyle Walker, ambos do Manchester City, que conquistou o título após a vitória por 4 a 0.

Já em 2024, Jhon Arias foi o herói do título da Recopa após marcar os dois gols da vitória por 2 a 0 sobre a LDU, do Equador, no Maracanã. Por fim, foi peça-chave da Colômbia na campanha do vice da Copa América. O jogador, inclusive, mostrou uma nova faceta, atuando no meio-campo e colaborando com a marcação. Justamente após a sua saída, a Argentina encontrou espaço para marcar.

O Fluminense aguarda o retorno de Jhon Arias nos próximos dias e deve contar com o colombiano diante do Cuiabá, dia 21, na Arena Pantanal, pela 17ª rodada do Brasileirão. Na lanterna, o Tricolor luta também contra o interesse de clubes do exterior no colombiano, já que a sua permanência será fundamental para uma reação na batalha contra o rebaixamento.