Facundo Bernal também é alvo de outros clubes brasileirosReprodução / Instagram

Publicado 14/07/2024 11:20 | Atualizado 14/07/2024 11:29

Rio - Em vias de vender André para o Fulham, da Inglaterra, o Fluminense definiu Facundo Bernal, do Defensor, do Uruguai, como o substituto do camisa 7. O clube das Laranjeiras acenou com uma proposta 2,5 milhões de dólares (cerca de R$ 13,5 milhões, na cotação atual) por 85% dos direitos econômicos, que foi recusada pelos uruguaios. As conversas, no entanto, seguem.

Além do Tricolor, Bernal também é alvo de Athletico e Corinthians. O Furacão conta com o treinador Martín Verini, que comandou o jogador no Defensor, como trunfo na negociação, enquanto os paulistas fizeram uma oferta mais alta pelo atleta.



Já o Fluminense tem a vontade do uruguaio em defender o clube como peso para ter sucesso nas tratativas. Ele é um pedido do técnico Mano Menezes. A negociação, apesar disso, é considerada difícil, de acordo com o jornalista Caio Blois.

Para liberar o jovem, o Defensor pede cerca de 5 milhões de dólares (R$ 27 milhões). Por sua vez, o Fluminense tenta abaixar a pedida e aceita levar uma fatia menor de seus direitos econômicos.