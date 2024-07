Ignácio da Silva, zagueiro do Sporting Cristal, está na mira do Fluminense - Divulgação/Sporting Cristal

Publicado 12/07/2024 16:15

Rio - Lanterna do Campeonato Brasileiro, o Fluminense segue se movimentando no mercado para reforçar seu elenco. De acordo com o site "ge", o clube negocia a contratação de dois jogadores que atuam no futebol peruano: o zagueiro Ignácio, de 27 anos, do Sporting Cristal, e o atacante Kevin Serna, de 26 anos, do Alianza Lima.

As conversas com Serna são as mais avançadas. A multa rescisória do jogador é de 3 milhões de dólares (cerca de R$ 16 milhões), mas o Flu tenta convencer o Alianza Lima a baixar a pedida. Neste ano, o atacante jogou pelo Alianza Lima contra o Tricolor nos dois jogos da Libertadores e chegou a marcar dois gols no Tricolor.

Kevin Serna nasceu na Colômbia, mas se naturalizou peruano. Além do Alianza Lima, já vestiu as camisas dos times peruanos Tarma, Los Chankas e Santa Rosa, além do paraguaio Sportivo Luqueño (PAR), clube que revelou o ídolo tricolor Romerito.

No caso de Ignácio, a negociação é mais difícil. O Fluminense tem interesse em um empréstimo, mas o Sporting Cristal só quer vendê-lo de forma definitiva. O brasileiro caiu nas graças da torcida do clube peruano desde sua chegada, no início 2023, e é muito querido por lá.

Revelado pelo Bahia, Ignácio teve dificuldades para se firmar no time profissional e foi emprestado CSA e Chapecoense. Após se destacar no time catarinense, retornou a Salvador em 2022 e foi titular da equipe nordestina durante todo ano, até se transferir para o Peru.

