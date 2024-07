Rigoni, alvo do Fluminense, em ação pelo Austin FC - Divulgação/Austin FC

Publicado 11/07/2024 18:58

Publicado 11/07/2024 18:58

Rio - O Fluminense segue sua negociação pela contratação do atacante Emiliano Rigoni, ex-São Paulo e que está livre no mercado após rescindir com o Austin FC, dos Estados Unidos. Segundo o "ge", os maiores obstáculos para as partes chegarem a um acordo são o tempo e valores do contrato.

Inicialmente, o Fluminense ofereceu dois anos de vínculo ao argentino, mas seus representantes desejam, no mínimo, três. Os valores salariais oferecidos pelo Tricolor também estão aquém do que almeja o jogador. Ainda sem um denominador comum, as negociações pelo atleta de 31 anos continuam acontecendo.

Rigoni vestiu a camisa do São Paulo entre 2021 e 2022. O começo no time paulista foi meteórico, chegando a marcar 11 gols nos seus primeiros 29 jogos. No entanto, seu desempenho caiu drasticamente, culminando em sua saída. Na passagem pelo Austin, Rigoni fez 58 jogos, colocou a bola na rede seis vezes e deu seis passes passes para gol.

Enquanto segue se movimentando no mercado da bola, o Fluminense volta a campo nesta quinta-feira (11). O time de Mano Menezes enfrenta o Criciúma, às 20h (de Brasília), no Heriberto Hulse, e precisa desesperadamente de uma vitória, já que é o lanterna do Brasileirão com apenas 7 pontos.