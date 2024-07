Diogo Barbosa, do Fluminense, em ação na Arena Pantanal diante do Cuiabá - Maílson Santana / Fluminense FC

Diogo Barbosa, do Fluminense, em ação na Arena Pantanal diante do CuiabáMaílson Santana / Fluminense FC

Rio - A CBF negou o pedido do Fluminense de adiamento do duelo com o Cuiabá , no dia 21 de julho, na Arena Pantanal. O Tricolor fez uma solicitação formal para que não tivesse que disputar três partidas seguidas fora de casa, o que quebraria a premissa da montagem de tabela do Campeonato Brasileiro.

A principal inspiração do Flu para realizar o pedido foi o caso do Red Bull Bragantino, no ano passado. Na ocasião, o Maracanã estaria fechado para a final da Libertadores, mas o Flamengo não aceitou trocar de estádio para entrar em campo.Sendo assim, a CBF adiantou o confronto, mas a escolha da data fez o clube paulista reclamar por ter que disputar três jogos consecutivos como visitante, o que não é feito na tabela com base na isonomia da competição. Por isso, o embate foi remarcado para depois da final do torneio continental.A grande questão é que, em 2024, existe a chance da premissa não ser seguida. De acordo com o 'ge', ficou definido no conselho técnico da CBF que a regra poderia cair nesta edição, já que, por causa das chuvas no Rio Grande do Sul, Grêmio, Internacional e Juventude possivelmente entrariam em campo por vezes seguidas como visitantes devido aos jogos adiados. Diante da situação, a entidade está avaliando caso a caso.