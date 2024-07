Mano Menezes - Lucas Merçon/ Fluminense

Publicado 11/07/2024 08:15

Rio - Na lanterna do Brasileirão e sem vencer há 12 rodadas, o Fluminense tenta quebrar marcas negativas contra o Criciúma, nesta quinta-feira (11), às 20h (de Brasília), no Heriberto Hülse, pela 16ª rodada. Além de voltar a vencer para retomar a confiança e reagir no campeonato, o Tricolor busca dar fim ao jejum como visitante e evitar assumir a pior marca de uma equipe fora de casa.

Após a derrota para o Fortaleza, domingo, no Castelão, o Fluminense igualou o Athletico-PR de 2011 com o pior início de um visitante no Brasileirão, com seis derrotas em seis jogos disputados. Para evitar superar a marca, o Tricolor terá que vencer o Criciúma, nesta quinta, no Heriberto Hülse. O problema, no entanto, é que o time não sabe o que é vencer fora de casa desde novembro do ano passado.

A última vitória do Fluminense como visitante no Brasileirão ocorreu no dia 29 de novembro do ano passado. Na ocasião, venceu o Santos por 3 a 0, na Vila Belmiro. Somando a edição do ano passado e a atual, são apenas três vitórias em 25 jogos. Na atual temporada, foi derrotado por Bahia, Corinthians, São Paulo, Botafogo, Cruzeiro e Fortaleza.