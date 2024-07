João Palhinha foi anunciado pelo Bayern de Munique - Divulgação / Bayern de Munique

João Palhinha foi anunciado pelo Bayern de MuniqueDivulgação / Bayern de Munique

Publicado 11/07/2024 09:00 | Atualizado 11/07/2024 09:32

Rio - O Fulham, da Inglaterra, deve aumentar a carga por André, do Fluminense. Desejo antigo do clube londrino, o volante tricolor não deve escapar nesta janela de transferências. Com a venda de João Palhinha para o Bayern de Munique, da Alemanha, os ingleses buscam um substituto e prometem força máxima nos próximos dias para concluir a negociação com os tricolores.

João Palhinha foi vendido por 46 milhões de euros (R$ 270 milhões), de acordo com o canal alemão "Sky Sports". O volante português era um desejo antigo do Bayern de Munique, que chegou a entrar em acordo com o Fulham no ano passado por 65 milhões de euros (R$ 382 milhões), mas a janela alemã se encerrou antes que o clube inglês encontrasse um substituto.

O principal alvo é o volante André. Dessa vez o Fulham tem tempo de sobra para buscar um substituto. O Fluminense tem conversas avançadas com o clube inglês , mas busca receber uma recompensa maior. Em 2023, recusou uma oferta de 30 milhões de euros do Liverpool. O Fulham, por sua vez, ofereceu 25 milhões de euros (R$ 146 milhões), mas o Tricolor pede 30 milhões ou um valor próximo.

A saída de André é considerada inevitável. O Fluminense, por sua vez, tentará convencer o Fulham a ficar com o volante por mais tempo. Entretanto, pelo alto investimento e pela necessidade de encontrar um substituto imediato para João Palhinha, é improvável que a ideia seja aceita. O volante joga contra o Criciúma, nesta quinta-feira (11), e pode fazer o seu último jogo a qualquer momento.