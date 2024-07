Contrato de Thiago Silva com o Fluminense foi publicado no BID da CBF - Lucas Merçon / Fluminense FC

Contrato de Thiago Silva com o Fluminense foi publicado no BID da CBFLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 11/07/2024 13:03

Rio - Falta pouco para a estreia de Thiago Silva pelo Fluminense. O nome do zagueiro foi publicado nesta quinta-feira (11) no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e, com isso, ele já está à disposição do técnico Mano Menezes para a próxima rodada do Brasileirão.

A janela internacional de transferências começou na última quarta-feira (10). O novo camisa 3 assinou contrato até junho de 2026 e, em seguida, o Fluminense enviou a documentação de inscrição do atleta. Thiago Silva já treina com o elenco tricolor desde o mês passado.

A abertura da janela aconteceu em meio à 16ª rodada do Brasileirão. Por isso, a CBF efetivou as solicitações dos clubes somente nesta quinta (11), para manter o equilíbrio do campeonato. O regulamento da Série A prevê que um novo atleta contratado poderá atuar a partir do dia seguinte à data de publicação do nome no BID.

Com isso, Thiago Silva poderá estrear a partir da 17ª rodada do Brasileirão, quando o Fluminense encara o Cuiabá, no dia 21 de julho, às 20h (de Brasília), na Arena Pantanal. O zagueiro, de 39 anos, foi apresentado no dia 7 de junho, diante de mais de 55 mil torcedores no Maracanã.