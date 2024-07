John Kennedy em treino do Fluminense - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 11/07/2024 15:00

Rio - John Kennedy está próximo de alcançar uma marca especial pelo Fluminense. O centroavante pode completar 100 jogos com a camisa tricolor nesta quinta-feira (11), contra o Criciúma, às 20h (de Brasília), no Heriberto Hülse, pela 16ª rodada do Brasileirão. Para isso, basta entrar em campo contra a equipe catarinense.

Revelado na categoria de base do Fluminense, John Kennedy estreou como profissional em janeiro de 2021. Em 99 jogos disputados, o centroavante foi titular em 35, reserva em 64 e foi substituído em 18 (51,4% das vezes). O camisa 9 tem 21 gols (média de 0,21 por partida), sendo que um deles foi o gol do título da Libertadores de 2023.

John Kennedy demorou para se firmar no profissional. Somente no ano passado, após ser emprestado para a Ferroviária-SP durante o Paulistão, que o jogador conseguiu conquistar de vez o seu espaço. Ele voltou a receber oportunidades em agosto e, então, foi decisivo marcando gols em todas as fases do mata-mata da Libertadores (incluindo a final).

Apesar de decisivo no ano passado, John Kennedy não conseguiu repetir as boas atuações na virada de ano. Na atual temporada, o camisa 9 marcou apenas três vezes em 21 jogos disputados e amarga um jejum de quase dois meses. O centroavante, inclusive, chegou a ser afastado por indisciplina e foi vaiado pela torcida no empate com o Internacional, no Maracanã.