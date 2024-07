André em treino do Fluminense - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 11/07/2024 15:29

Rio - O volante André, de 22 anos, está mais perto de se transferir para o futebol inglês, após a venda de João Palhinha, que defendia o Fulham, e acertou com o Bayern. No entanto, as negociações envolvendo o volante do Fluminense ainda não foram finalizadas. De acordo com informações do jornalista Ben Jacobs, o clube inglês deseja pagar menos que o valor pedido pelo Tricolor.

Segundo o britânico, o Fluminense ainda deseja 25 milhões de libras (algo em torno de R$ 175,21 milhões) fixo por André, mais alguns bônus que podem levar a transferência para a casa dos 30 milhões (R$ 210,26 milhões). Porém, o Fulham entende que como o tempo passou, esse valor pode cair.



Formado na base de Xerém, André se profissionalizou em 2020 e é titular desde 2021. Ele foi peça fundamental nos títulos da Libertadores, em 2023, no bicampeonato carioca, em 2022 e 2023, e na Recopa Sul-Americana, neste ano. O volante tem contrato com o Fluminense válido até o fim de 2026.



André passou os últimos dois meses em recuperação de lesão. Após uma dividia contra um jogador do Cerro Porteño (PAR), em abril, ele passou por exames e foi diagnosticado com uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito. O volante se recuperou recentemente e voltou a jogar no dia 4 de julho, no empate em 1 a 1 do Fluminense com o Internacional, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.