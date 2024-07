Mano Menezes, técnico do Fluminense, valorizou ponto contra o Criciúma - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Mano Menezes, técnico do Fluminense, valorizou ponto contra o CriciúmaMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 11/07/2024 23:25

empate em 1 a 1 com o Criciúma, na noite desta quinta-feira (11), no Heriberto Hulse. Após a partida, o técnico Mano Menezes valorizou o empenho dos garotos de Xerém e afirmou que a pouca idade não irá impedir que eles sejam aproveitados. Rio - O Fluminense contou com o gol do jovem Kauã Elias para arrancar o. Após a partida, o técnico Mano Menezese afirmou que a pouca idade não irá impedir que eles sejam aproveitados.

"Na entrevista de apresentação, disse que não ia ser a idade que seria determinante. Para os jovens, não tem idade. A questão é produção, é rendimento. A gente respeita muito o campo e o campo mostra que eles merecem essa oportunidade. E terminar os jogos em intensidade alta. Você tem uma sequência muito grande de jogos. Temos que ter elenco para entrar em qualquer momento do jogo", afirmou o técnico.

Perguntando sobre o desempenho de sua equipe, Mano afirmou que gostou da postura que viu em campo.

"Acho que a equipe fez um bom jogo, a gente estabeleceu uma superioridade em quase todos os quesitos do jogo. Ficou evidente que a gente tem a capacidade de enfrentar qualquer adversário, em qualquer lugar. Aqui é difícil jogar, o Criciúma impôs dificuldades aqui contra quase todo mundo. A gente sabia, ainda mais com as características que o campo estaria pela chuva dos dois últimos dias, que seria um jogo muito pesado. As duas equipes souberam jogar o jogo, tivemos poucas faltas. Foram equipes muito inteligentes para evitar um lance que hoje poderia decidir, de bola parada", disse.

O treinador também valorizou o ponto conquistado no Heriberto Hulse, o primeiro fora de casa no Brasileirão. Apesar do desejo pela vitória, ele destacou o fato do Tricolor ter impedido que o Criciúma somasse mais dois pontos em casa.

"A gente leva um ponto que certamente não é o ideal, mas nessa hora das contas, você tem que saber que o adversário não fez três. Você tira dois pontos de última hora do adversário, e me parece, com méritos. Criamos para fazer até mais do que um gol. Estamos melhorando, retomando, esse é o caminho. A equipe mudou o comportamento, a entrega dos jogadores foi elogiável", explicou Mano.

"Agora, vamos ter a oportunidade de trabalhar sem dois jogos no meio, para podermos ser mais constantes, decisivos com controle e volume de jogo que tivemos na frente. Os jogadores sabem que, sem dúvida nenhuma, o caminho é duro, mas temos capacidade de fazer, como mostramos hoje. Não posso responder pelo acúmulo de jogos, porque não estava aqui. Certamente estou aqui porque a situação se colocou assim. Agora vamos trabalhar para sair dessa situação nas próximas rodadas", finalizou.

Com o resultado, o Tricolor chegou aos 8 pontos, mas segue na lanterna do Brasileirão. Como o jogo contra o Athletico foi adiado em razão da Copa Sul-Americana, o Tricolor só volta a campo no dia 21, contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, às 20h, pela 18ª rodada.