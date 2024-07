Criciúma e Fluminense mediram forças em Santa Catarina - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 11/07/2024 22:43

Santa Catarina - Nesta quinta-feira (11), o Fluminense empatou com o Criciúma por 1 a 1 , pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Matheusinho abriu o placar para o Tigre, mas Kauã Elias, aos 44 minutos do segundo tempo, deixou tudo igual no marcador. Abaixo, assista aos melhores momentos da partida:





Com o resultado, o Tricolor chegou aos oito pontos e permanece na lanterna. Como o jogo contra o Athletico foi adiado em razão da Copa Sul-Americana, o Tricolor só volta a campo no dia 21 (um domingo). O Tricolor enfrentará o Cuiabá na Arena Pantanal, às 20h, pela 18ª rodada do Brasileirão.