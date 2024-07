Criciúma e Fluminense mediram forças nesta quinta-feira - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 11/07/2024 21:57

Santa Catarina - Com um gol na reta final da partida, o Fluminense arrancou o empate diante do Criciúma por 1 a 1 no Estádio Heriberto Hülse, nesta quinta-feira (11), pela 16ª rodada do Brasileirão. No momento em que o Tricolor era superior no jogo, Matheusinho abriu o placar para o Tigre. O Flu, porém, não desistiu e, aos 44 minutos da etapa complementar, deixou tudo igual no marcador com Kauã Elias.

Com o resultado, o Tricolor chegou aos oito pontos, mas segue na lanterna. Como o jogo contra o Athletico foi adiado em razão da Copa Sul-Americana, o Tricolor só volta a campo no dia 21 (um domingo). O Tricolor enfrentará o Cuiabá na Arena Pantanal, às 20h, pela 18ª rodada do Brasileirão.

O jogo

Criciúma e Fluminense fizeram um primeiro tempo morno. Sob um campo molhado por causa da chuva, as duas equipes mostraram dificuldade para manterem o controle da bola e serem criativas.

O melhor momento do Tricolor na etapa inicial foi entre os 25 e 31 minutos. Nesse período, Ganso descolou uma finalização de voleio após cruzamento de Keno e obrigou o goleiro Gustavo a fazer boa defesa. Pouco depois, Martinelli assustou com uma cabeçada que passou perto da trave.

Apesar disso, o Fluminense não conseguiu aproveitar o momento para embalar no jogo. O Criciúma só assustou depois, em duas finalizações de Bolasie - uma de cabeça e outra com os pés -, mas mandou para fora em ambas.

Na etapa complementar, o cenário do jogo mudou completamente. O Fluminense voltou do intervalo com apetite de gol e sufocou o adversário contra o próprio campo por cerca de seis minutos.

Entretanto, na primeira escapada, o Criciúma marcou. Thiago Santos cortou uma bola levantada na área aos oito minutos, mas a bola sobrou para Matheusinho, que invadiu a área e limpou a marcação. Arthur Caíke finalizou, e Fábio espalmou. Matheusinho apareceu mais uma vez para pegar o rebote, chutou e não desperdiçou.

Depois do gol, o Fluminense seguia com mais volume ofensivo, mas já não levava tanto perigo. O Criciúma, por sua vez, encontrava espaços para contra-ataque, mas também não era eficaz.

Mano, então, promoveu substituições para oxigenar e melhorar o time dentro de campo. O Flu buscou o empate e, já na reta final, o gol saiu com ajuda dos Moleques de Xerém. Esquerdinha invadiu a área pelo lado esquerdo e cruzou na medida para Kauã Elias, que empurrou a bola para o fundo das redes, aos 44 minutos do segundo tempo.

Ficha técnica

Criciúma x Fluminense

Data e hora: 11/7/2024, às 20h

Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC)

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA/RS)



Cartões amarelos: Newton e Ronald (CRI) / André (FLU)

Cartões vermelhos: -

Gols: Matheusinho (1-0) (08'/2ºT) / Kauã Elias (1-1) (44'/2ºT)

CRICIÚMA (Técnico: Cláudio Tencati)

Gustavo; Claudinho (Ronald Lopes, 38'/2ºT), Rodrigo, Wilker Ángel e Marcelo Hermes (Allano, 47'/2ºT); Barreto, Newton, Matheusinho (Marquinhos Gabriel, 38'/2ºT) e Fellipe Mateus (Trauco, 29'/2ºT); Bolasie e Arthur Caíke (Éder, 29'/2ºT).

FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Samuel Xavier, Antonio Carlos, Thiago Santos e Diogo Barbosa (Esquerdinha, 39'/2ºT); André, Martinelli (Alexsander, 29'/2ºT) e Paulo Henrique Ganso; Marquinhos (Douglas Costa, 39'/2ºT), Keno (Lucumí, 16'/2ºT) e John Kennedy (Kauã Elias, 16'/2ºT).