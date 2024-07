Luizão foi revelado pelo São Paulo e está no West Ham desde 2023 - Divulgação / West Ham

Publicado 12/07/2024 18:43

Rio - No mercado para reforçar o plantel e sair da lanterna do Brasileirão, o Fluminense fez uma sondagem pelo empréstimo do zagueiro Luizão, do West Ham, da Inglaterra. O Tricolor, no entanto, ainda não oficializou proposta pelo jogador. A informação é do "Uol".

Além do Flu, o Red Bull Bragantino foi outro clube que sondou o defensor. Ele também atraiu interesse do Antalyasport, da Turquia, que é comandado pelo ex-meia Alex.



A ideia inicial do West Ham é priorizar uma negociação com clubes europeus, mas os Hammers se mostram dispostos a ouvir outros interessados.