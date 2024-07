Rigoni não será jogador do Fluminense - Divulgação/Austin FC

Publicado 13/07/2024 12:20

Rio - O Fluminense desistiu da contratação do atacante Emiliano Rigoni, de 31 anos, que no Brasil teve passagem pelo São Paulo. O Tricolor e o staff do argentino não se acertaram em relação ao salário e também o tempo contratual. As informações são do jornalista Caio Blois.

O Tricolor fez uma proposta que não agradou o atacante. Após uma contraproposta, o staff de Rigoni seguiu insatisfeito. Além dos valores, a negociação acabou sendo encerrada porque o argentino pediu três anos de contrato, enquanto o clube das Laranjeiras ofereceu dois.



Rigoni vestiu a camisa do São Paulo entre 2021 e 2022. O começo no time paulista foi meteórico, chegando a marcar 11 gols nos seus primeiros 29 jogos. No entanto, seu desempenho caiu drasticamente, culminando em sua saída. Na passagem pelo Austin, dos Estados Unidos, sua última equipe, Rigoni fez 58 jogos, colocou a bola na rede seis vezes e deu seis passes passes para gol.



O Fluminense busca reforços para o segundo semestre. Além do zagueiro Thiago Silva anunciado, o Tricolor tem um acordo com o volante Nonato, ex-Santos. O clube carioca negocia também com o zagueiro Ignácio, de 27 anos, do Sporting Cristal, e o atacante Kevin Serna, de 26 anos, do Alianza Lima.