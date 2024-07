Thiago Silva está perto de reestrear pelo Fluminense - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 13/07/2024 08:20 | Atualizado 13/07/2024 09:28

Rio - Em busca de uma campanha de recuperação, o Fluminense irá contar com Thiago Silva, de 39 anos, nas próximas partidas do Campeonato Brasileiro. Porém, para alcançar uma pontuação segura na luta contra a queda, o zagueiro precisará melhorar seu aproveitamento em jogos da Série A pelo Tricolor.

Thiago Silva defendeu o Fluminense em três edições do Brasileiro: 2006, 2007 e 2008. O aproveitamento do zagueiro é de 46%. Caso ele seja mantido e o veterano entre em campo nos 22 jogos que faltam para a competição terminar, o Tricolor encerraria sua campanha com 38 pontos, número distante da pontuação segura para evitar a queda.



Pelo Fluminense, Thiago Silva enfrentou a situação de lutar contra o rebaixamento em dois anos. Na sua temporada de estreia, ele atuou ao lado de Marcelo, que havia sido recém-promovido da base de Xerém. O Tricolor começou bem a competição, chegou até a liderar, mas caiu de produção. No fim, acabou escapando da degola. Em 2008, em seu último ano, o Fluminense priorizou a Libertadores e atuou no começo da Série A com time reserva. Após o vice-campeonato da competição internacional, a situação dos cariocas era delicada. Ainda assim, o Flu se superou e evitou a queda.



A única temporada em que Thiago Silva não entrou em campo defendendo o Fluminense em uma luta contra o rebaixamento foi em 2007. Campeão da Copa do Brasil, o Tricolor ficou em quarto lugar no Brasileiro. No total, o zagueiro atuou pelo clube das Laranjeiras em 81 jogos pelo Brasileiro, obteve 28 vitórias, 28 empates e 25 derrotas.