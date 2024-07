Kauã Elias em treino do Fluminense - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 12/07/2024 08:54 | Atualizado 12/07/2024 08:54

Rio - Considerado uma grande promessa de Xerém, o atacante Kauã Elias, de 18 anos, marcou contra o Criciúma, em Santa Catarina, o seu primeiro gol como profissional do Fluminense. O jovem tenta ganhar espaço no Tricolor e seguir a trilha de alguns centroavantes revelados na base do clube das Laranjeiras que estão brilhando nos últimos anos.

Atacante da seleção brasileira na última Copa do Mundo, Pedro se profissionalizou pelo Fluminense em 2016. Após duas temporadas tímidas, ele começou a se destacar em 2018 pelo Tricolor. No ano seguinte foi vendido para a Fiorentina. Em 2020, retornou ao Brasil para defender o Flamengo e se tornou um dos principais jogadores do futebol brasileiro. Em 2022, foi convocado por Tite para defender a seleção brasileira na Copa do Catar.



Em 2019, o Fluminense promoveu João Pedro a equipe profissional. O começo do jovem foi arrasador, marcando muitos gols importantes naquela temporada, ajudando o Tricolor a fugir do rebaixamento. No mesmo ano foi negociado com o Watford, da Inglaterra. Atualmente com 22 anos, ele defende o Brighton, e fez 20 gols na última temporada europeia. O jovem recebeu oportunidades na seleção brasileira neste ano.



Evanílson, de 24 anos, foi formado na base do Fluminense, mas teve sua primeira experiência no futebol profissional defendendo o Samorin, da Eslováquia. Em 2020, defendeu o Tricolor e se transferiu rapidamente no meio do ano, após se destacar no futebol brasileiro. No Porto, o atacante vem sendo um dos destaques, tendo marcado 25 gols na última temporada. Evanílson foi convocado para defender a seleção brasileira na última Copa América.



Vivendo um momento ruim atualmente, John Kennedy, de 22 anos, é mais um exemplo positivo formado na base do Fluminense. Em 2021, o jovem recebeu sua primeira oportunidade como profissional. Após viver problemas extramcampo, o camisa 9 teve no ano passado o grande momento da sua carreira. Com gols em todas as fase da Libertadores, John Kennedy foi o autor do gol do título inédito do Tricolor na competição, marcando seu nome na história do clube.